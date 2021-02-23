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    عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    إدارة بايدن تهاجم عملة "بيتكوين"

    © REUTERS / Dado Ruvic
    اقتصاد
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    أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تحذيرا، أمس الاثنين، حول المخاطر التي تشكلها عملة بيتكوين على المستثمرين والجمهور.

    وقالت يلين التي قادت المجلس الاحتياطي الفيدرالي سابقا (البنك المركزي الأمريكي) خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إنه لا تزال هناك أسئلة مهمة حول الشرعية والاستقرار المتعلقين ببيتكوين.

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    وأضافت: "لا أعتقد أن بيتكوين تستخدم على نطاق واسع كآلية معاملات. إلى الحد الذي يتم استخدامها فيه؛ أخشى أنه غالبًا ما يكون من أجل التمويل غير المشروع، إنها طريقة غير فعالة للغاية لإجراء المعاملات، وكمية الطاقة المستهلكة في معالجة تلك المعاملات مذهلة".

    يتطلب تعدين بيتكوين (إنتاج العملة الرقمية) من المستخدمين معالجة معادلات رياضية معقدة باستخدام قوية وعالية الطاقة، لذا فإن استهلاك الكهرباء في العملية يترك بصمة كربونية سنوية مساوية لدولة نيوزيلندا.

    بالإضافة إلى مخاوف الاستهلاك، تعتبر عملة بيتكوين أيضا أداة يستخدمها المتورطون في عدد من الأنشطة غير القانونية نظرًا لصعوبة تتبع استخدامها. كما أنها شديدة التقلب، حيث شهد سعر العملة المشفرة ارتفاعا وهبوطا سريعا بشكل متكرر منذ ابتكارها.

    وقالت يلين: "إنها أصول تعتمد على المضاربة بدرجة عالية، وأنت تعلم أن الناس يجب أن يدركوا أنها يمكن أن تكون متقلبة للغاية، وأنا قلقة بشأن الخسائر المحتملة التي يمكن أن يتكبدها المستثمرون".

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