دعوات مقاطعة البضائع التركية "غير الرسمية" تظهر في البيانات السعودية الرسمية

كشفت بيانات رسمية سعودية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض قياسي لقيمة واردات المملكة من تركيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي نقلتها "رويترز"، بلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في ديسمبر، انخفاضا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن 1.06 مليار ريال في ديسمبر 2019، وقيمة ديسمبر هي الأدنى في عام على الأقل.

يأتي هذا مع دعوات أطلقها رجال أعمال سعوديون وشركات تجزئة، العام الماضي، لحظر الواردات من تركيا في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توتر سياسي بين البلدين.

وبشكل عام تراجعت قيمة الواردات السعودية في ديسمبر 12 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام، أو ما يعادل 6.1 مليار ريال، بسبب انخفاض واردات المركبات ومعدات النقل المرتبطة بها بنحو الربع وهبوط واردات المنتجات الكيماوية وما يتصل بها قرابة الخُمس.