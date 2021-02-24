تقرير رسمي: زيادة مفاجئة لمخزونات النفط الخام الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء 24 فبراير/شباط، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة زادت، في حين انخفض مخزون نواتج التقطير.

ارتفعت مخزونات الخام، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 19 فبراير/شباط، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 5.2 مليون برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.8 مليون برميل.

وأضافت أن استهلاك الخام بمصافي التكرير نزل 2.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 14.5 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين 12 ألف برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز انخفاضا قدره 3.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، خمسة ملايين برميل، في مقابل توقعات لانخفاض قدره 3.7 مليون برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 249 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.