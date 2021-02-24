تعطل خدمات أكبر بنك مركزي في العالم

قال المتحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، جيم سترادر، لوكالة "سبوتنيك" إنه تم إعادة نظام الدفع التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، إلى طبيعته بعد تعطل مؤقت للخدمات، في وقت سابق من اليوم.