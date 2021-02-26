الذهب يتجه صوب ثاني انخفاض شهري

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لأدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1767.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 19 فبراير/شباط عند 1764.90 دولار. والأسعار منخفضة 0.8 في المئة في الأسبوع و4.2 في المئة منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1765.70 دولار اليوم.

وانخفضت الأسعار 1.9 في المئة، أمس الخميس، إذ بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة، مما رفع الدولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا: "زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان إعادة فتح اقتصادات الأسواق المتقدمة يدفع العوائد للارتفاع ويضغط على الذهب".

ويعزز ارتفاع التضخم الذهب لكنه يرفع أيضا عوائد الخزانة، والتي بدورها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال هالي: "الصورة الكلية تبدو سيئة، الذهب الآن يواجه خطر تحرك نزولي فعلي، إذا ارتفعت العوائد مجددا".

وقالت شركة فيليب للعقود الآجلة في مذكرة إن تعليقات صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأنه لا يساوره القلق بشأن ارتفاع عوائد السندات عززت الوضع السيء للذهب، مضيفة أن مستوى 1760 دولارا ما زال داعما رئيسيا للمعدن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صعد الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية البالغ أجلها عشر سنوات، مما قلص جاذبية الذهب.