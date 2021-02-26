الليرة التركية تقترب من خسارة أرباحها منذ بداية العام

تراجعت الليرة التركية لليوم الخامس على التوالي، اليوم الجمعة، متضررة جراء ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ما ساهم في محو جميع المكاسب التي حققتها هذا العام تقريبا، ويمهد الساحة لمعركة محتملة أكثر صعوبة في مواجهة معدل تضخم في خانة العشرات.

وهبط سعر الليرة إلى 7.7480 مقابل الدولار قبل أن تتعافى إلى 7.34 بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، لتظل منخفضة قليلا فحسب خلال الجلسة.

وصعدت العملة التركية بقوة حتى منتصف فبراير/ شباط، لتتفوق على نظرائها، بعد أن أنهت العام الماضي عند 7.44، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأدى اضطراب في أسواق السندات العالمية لإثارة قلق المستثمرين في ظل مخاوف من أن الخسائر قد تطلق شرارة عمليات بيع مدفوعة حالة القلق في أماكن أخرى. وتخلى المستثمرون عن عملات الأسواق الناشئة إذ سجلت عوائد الخزانة لأجل عشر سنوات أكبر قفزة هذا الشهر منذ 2016.

ويقول محللون إنه إذا استمر ضعف الليرة على الرغم من تبني تركيا إحدى أكثر السياسات النقدية تشديدا في العالم، فإن الاقتصاد المعتمد على الاستيراد ربما يشهد المزيد من الضغوط الصعودية للتضخم الجاثم بالفعل عند 15 في المئة.