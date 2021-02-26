مؤسسة النفط الليبية تعلن وصول المبيعات لمستويات قياسية

أعلِنت المؤسسة الوطنية للنفـط في ليبيا، اليوم الجمعة، أن الإيراد العام لشهر يناير/كانون الثاني للعام 2021، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية.

وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، إن الإيراد العام للمبيعات سجل مستوى 1.409.093.619.13 دولار أمريكي تم إيداعها في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي تماشياً مع الترتيبات المؤقتة المعمول بها حاليا.

وبدوره، قال رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة مصطفى صنع الله: "لقد كافحت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها طيلة الأشهر الماضية لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية".

وأوضح أن "المؤسسة تمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية في ليبيا بترتيبات خاصة مع البنوك، لافتا إلى عدم استلامها لمخصصات المحروقات لشهري يناير وفبراير للعام 2021 على التوالي".

وناشد الجهات الرسمية الأخرى على التحلي بروح المسؤولية وتنفيذ التدابير الحكيمة لخدمة للوطن والحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية به.