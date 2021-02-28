السعودية… بنك الرياض يوزع 1.5 مليار ريال على المساهمين

أوصى بنك الرياض بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2020 تصل قيمتها إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) يتم توزيعها على 3 مليارات سهم.

© Photo / wikipedia لإرسال واستقبال الحوالات... البنك المركزي السعودي يطلق خدمة "سريع" "مباشر" المتخصص في متابعة الأسواق المالية، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن البنك أعلن ذلك في بيان، أكد فيه أحقية التوزيعات لمساهمي البنك المالكين للأسهم.

وقال إن ذلك سيتم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك للمساهمين المقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ بدء توزيعات الأرباح في وقت لاحق.

ولفت الموقع إلى تراجع أرباح بنك الرياض بنسبة أكثر من 15 في المئة عام 2020 في ظل ارتفاع مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

وذكر الموقع أن الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك، أقرب في شهر مارس/أذار 2020 توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019.