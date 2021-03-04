مؤسسة تحذر من "نتائج كارثية" لقرار حكومي سوداني

حذرت شعبة مصدري الذهب، من نتائج كارثية يمكن أن تترتب على قرار حكومة الفترة الانتقالية الذي يسمح لبنك السودان باحتكار شراء وتصدير الذهب.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن شعبة مصدري الذهب أبدت استعدادها لتكون عونا وسندا للحكومة الانتقالية.

وشددت الشعبة على أهمية وضع سياسات اقتصادية تنهض بالاقتصاد السوداني وتساهم في تحسين حياة السودانيين، معتبرة أن احتكار شراء وتصدير الذهب يخدم مصلحة أشخاص معينين.

وأوضحت أن "المسؤولية الوطنية تقتضي عدم احتكار صادر الذهب حتى لايتسبب فى نتيجة كارثية للاقتصاد السوداني"، مشيرة إلى أنها تناشد الحكومة الانتقالية بالتراجع عن هذا القرار.