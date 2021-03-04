طهران تصادق على بدء مفاوضات تحويل عضويتها المؤقتة في الاتحاد الأوراسي إلى دائمة

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، المصادقة على بدء المفاوضات لتحويل العضوية المؤقتة للجمهورية الإسلامية في الاتحاد الأوراسي إلى دائمة.

وقال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أجرت طهران خلال الفترة من عام 2015 حتى 2017 سبع جولات تفاوضية مع الاتحاد الأوراسي، والتي أدت إلى ضم إيران إلى هذا الاتحاد الاقتصادي بشكل مؤقت".

وأضاف: "صادقت حكومتنا على بدء المفاوضات لتحويل العضوية المؤقتة في الاتحاد إلى دائمة"، قائلا: "أمامنا ثلاث سنوات للتفاوض حول الانضمام الدائم إلى الاتحاد الأوراسي لنصبح منطقة تجارة حرة". وذكر اردكانيان لـ"سبوتنيك": "دخلت الاتفاقية المؤقتة حيز التنفيذ في تاريخ 27/10/2019 أي منذ أكثر من سنة".

وتشير الإحصاءات التي نشرتها منظمة التنمية والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك الإيرانية إلى وجود نتائج جيدة حول الازدياد الملحوظ في حجم تبادلنا التجاري مع منطقة أوراسيا الاقتصادية والتي يضم سوقها الموحد أكثر من 190 مليون شخص من روسيا الاتحادية وباقي الدول المؤسسة لهذا الاتحاد مقارنة بفترة ماضية مشابهة".

وأوضح وزير الطاقة الإيراني أيضا أن "الحكومة عازمة على أن تصبح عضويتنا دائمة في الاتحاد الأوراسي كي نستطيع أن نكون مع الدول الأعضاء في الاتحاد ضمن حلقة تواصل ذات طابع اقتصادي واسع".

وتابع: "المسؤول الحالي عن هذا الموضوع هي منظمة التنمية والتجارة الإيرانية. أنا بصفتي وزيرا للطاقة وكوني مسؤول عن لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة مع روسيا وأرمينيا واللتان تعتبران من الدول المؤسسة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي فقد تم تكليفي بتنسيق العمل داخل الحكومة للانضمام المؤقت وكذلك تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات وإتاحة الفرص للأنشطة المشتركة".

وتسعى طهران إلى إنعاش اقتصادها المترنح تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، من خلال الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والانفتاح على أسواق دول الاتحاد.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد قبل نحو شهر، أن إيران تعتزم الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي، بينما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في زيارته الأخيرة الى روسيا الشهر الماضي، أن الاستعدادات لانضمام إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستبدأ في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن الاتحاد الأوراسي الاقتصادي الذي تأسس عام 2015، يشتمل على روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا، وتسعى إيران إلى الانضمام بشكل دائم إلى هذا الاتحاد لفتح أفق جديدة أمام الاقتصاد الإيراني في ظل فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.