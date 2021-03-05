أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ 14 شهرا

واصل سعر خام برنت ارتفاعه، اليوم الجمعة، مسجلا 69 دولار للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير/كانون الثاني 2020، وفقا لبيانات التداول.

موسكو- سبوتنيك. وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو لمزيج نفط بحر الشمال برنت عند الساعة 17.41 بتوقيت موسكو بنسبة 3.28 في المئة ليبلغ 68.92 دولار، وتجاوز مستوى الـ69 دولار للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 3.1 في المئة، ليصل إلى 65.81 دولار للبرميل.