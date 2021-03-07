ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 8.5 ٪ ليصل إلى 18.78 مليار دولار

أظهرت معطيات هيئة الجمارك العامة الصينية نموا للتبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 8.5 في المئة خلال الشهرين الأولين من عام 2021 لتصل إلى 18.78 مليار دولار.

بكين - سبوتنيك. وبحسب المعطيات التي نشرتها الهيئة، ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 48٪ على أساس سنوي وبلغت 8.92 مليار دولار فيما انخفضت الواردات من روسيا بنسبة 12.6٪ إلى حد 9.86 مليار دولار.

يذكر أن التبادل التجاري بين روسيا والصين انخفض في عام 2020 بنسبة 2.9٪ وبلغ 107.76 مليار دولار.