أردوغان: نشهد تزايدا بتدفقات رأس المال الدولي وحققنا ثاني نمو بعد الصين

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن بلاده تشهد تدفقا متزايدا برأس المال الدولي.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في قمة البوسفور الحادية عشرة التي تنظمها منصة التعاون الدولي، إن الاستثمار الذي لا يعود بالنفع على المجتمع ولا يتحول إلى قيمة مضافة ولا يفيد التنمية، هو عبارة عن استثمار "غير مكتمل".

وبين أردوغان أن بلاده من الدول القليلة التي تجاوزت العام الأول من جائحة كورونا بأقل الخسائر "بفضل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها".

وأكد أردوغان أنه "بفضل متانة البنية التحتية لقطاع الصحة تمكنا من تقديم كافة الخدمات الطبية لمواطنينا مجانا خلال فترة الجائحة".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، نوه الرئيس التركي إلى أن حكومة بلاده دعمت القطاعات الإنتاجية والمواطنين بمبلغ 311 مليار ليرة تركية (41.5 مليار دولار).

ونوه الرئيس التركي إلى أن وباء كورونا أثر سلبا على قطاعات التجارة والسياحة والسياسة والحياة الاجتماعية بشكل عام مستشهدا بأرقام النمو في العديد من الدول خلال 2020، التي تؤكد مدى الآثار السلبية للوباء، بحسب الوكالة.

وقال أردوغان: "خلال فترة الوباء، قدمنا مساعدات طبية لـ157 دولة و12 منظمة حول العالم، وأرقام النمو التي أُعلنت الأسبوع الفائت، تؤكد مدى النجاح الذي حققته تركيا خلال فترة تفشي كورونا".

ونوه الرئيس التركي إلى أن النمو في بلاده سجل رقما قياسيا، حيث قال: "حققنا ثاني أكبر نمو العام الماضي بعد الصين، بلغ 1.8 بالمئة، وكذلك حققنا قفزة نوعية في الصادرات".