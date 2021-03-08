دراسة: رواتب العاملين السعوديين سترتفع في عام 2021

كشفت دراسة اقتصادية حديثة حول مستويات الدخل في المملكة العربية السعودية، عن مستقبل اقتصادي واعد ينتظر العاملين والحرفيين في المملكة.

ونشرت شركة استشارات التوظيف العالمية "Hays" دراسة جديدة نوهت فيها إلى أن العاملين في القطاعات الاقتصادية السعودية، سيتلقون زيادة في معدلات الرواتب والأجور.

وبالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث عانى 9% من العمال في المملكة من خفض في الأجور العام الماضي، إلا أنه حصل 39% من العاملين على زيادة في الرواتب، فيما بقي حوالي 52% منهم بلا زيادة، بحسب تقرير "Hays 2021 Saudi Arabia" حول الرواتب والأجور.

وأشار التقرير الذي شمل في دارسته 600 من المهنيين في المملكة، إلى أن نسبة 53% من أصحاب العمل و 56% من الموظفين يتوقعون زيادة الرواتب في عام 2021.

وقال كريس جريفز، العضو المنتدب لشركة "Hays" في الشرق الأوسط: "لم تستثنى المملكة العربية السعودية من الآثار السلبية لمرض كوفيد 19".

وأضاف: "كان هذا إلى حد كبير فقط خلال ذروة الوباء، لكن وعندما ننظر على المستوى العالمي، كان أداء سوق العمل في المملكة العربية السعودية جيد جدا".

وقال المسح إن أرباب العمل في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، متفائلون بشأن التعافي بعد "كوفيد 19" في عام 2021.

وبحسب التقرير، تستعد المملكة لانتعاش اقتصادي متواضع في عام 2021، بقيادة القطاع غير النفطي.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.6% في عام 2021 و4% في عام 2022، بعد انكماش بنسبة 3.9% العام الماضي، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

قال 81% من المشاركين في الاستطلاع إن شركاتهم تتعافى، وتعمل كالمعتاد. في المقابل، يتوقع 62% أن يزداد النشاط التجاري في عام 2021 ويخطط 76% لتعيين موظفين إضافيين خلال العام المقبل، وفقًا للتقرير.