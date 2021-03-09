"قرار رئاسي"...تركيا تمدد حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين

أفاد قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم الثلاثاء، بأن تركيا مددت حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين اعتبارا من 17 مارس/آذار.

وتم فرض الحظر، العام الماضي، للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على العمالة والاقتصاد بوجه عام.

ويملك الرئيس، رجب طيب أردوغان، صلاحية تمديده لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر في كل مرة حتى منتصف العام الحالي، بحسب ما نقلت "رويترز".

وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.9% في الفترة التي بدأت من نوفمبر/تشرين الثاني، وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل مع بدء تأثير موجة ثانية من القيود المرتبطة بفيروس كورونا على الأعمال التجارية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صرح يوم الاثنين، أن بلاده تشهد تدفقا متزايدا برأس المال الدولي.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في قمة البوسفور الحادية عشرة التي تنظمها منصة التعاون الدولي، إن الاستثمار الذي لا يعود بالنفع على المجتمع ولا يتحول إلى قيمة مضافة ولا يفيد التنمية، هو عبارة عن استثمار "غير مكتمل".