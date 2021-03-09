النفط يرتفع بعد تراجع مخاوف توقف السعودية عن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط عالميا، اليوم الثلاثاء، بعد أن انتعشت الأسعار بفضل تحفيزات الولايات المتحدة الأمريكية التي تم الموافقة عليها من قبل الكونغرس.

ووصلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/ أيار إلى 68.82 دولار للبرميل، مع توقعات بتراجع محتمل لمخزونات النفط الخام في أمريكا، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وارتفع خام تكساس لعقود شهر أبريل/نيسان إلى 65.56 دولار للبرميل.

وبسبب الهجوم على منشآت السعودية النفطية، كانت هناك مخاوف من تعطل الإمدادت القادمة من المملكة لكل دول العالم، لكن تراجعت هذه المخاوف الآن.