فرنسا وأمريكا تنضمان إلى منتدى غاز شرق المتوسط... وإعلان دخول ميثاقه حيز التنفيذ

أعلنت دول منتدى غاز شرق المتوسط، اليوم الثلاثاء، دخول ميثاقه حيز التنفيذ منذ الأول من مارس/آذار الجاري، مرحبين بانضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو والولايات المتحدة بصفة مراقب.

ونشرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بيانا مشتركا صدر عقب اجتماع لوزراء الطاقة للدول الأعضاء المؤسسين في القاهرة اليوم، وجاء فيه: "أعلن الأعضاء المؤسسون عن دخول ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ في الأول من مارس 2021".

ووفقا للبيان، "أرجع الوزراء هذا الإنجاز المهم للعديد من الخطوات الجادة والإنجازات المتتابعة التي تحققت منذ إطلاق المنتدى في يناير 2019".

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش "الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنتدى، وأبدى الدول الأعضاء موافقتهم وترحيبهم بانضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو، وكذلك انضمام الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب".

ومن المقرر أيضا عقد اجتماع وزاري مقبل بالقاهرة للأعضاء المؤسسين في الربع الأخير من العام الجاري.

يذكر أن منتدى دول غاز شرق المتوسط تم إطلاقه في بداية عام 2019 ويضم دول مصر واليونان وقبرص وإسرائيل وفلسطين والأردن وإيطاليا كأعضاء مؤسسين، ومن أهم أهدافه المساهمة في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي والاستفادة من الإمكانات الكاملة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط.