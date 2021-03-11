أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها في أسبوع

سجلت، اليوم الخميس، أسعار الذهب ارتفاعا لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد أن تسببت بيانات أضعف للتضخم في أمريكا في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.

وبحسب "رويترز"، ربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1733.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس/ آذار عند 1734.55 دولار في وقت سابق.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1732.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5 في المئة إلى 26.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2303.11 دولار، بينما ربح البلاتين 1.1 في المئة إلى 1216.32 دولار.

وظل الضعف يعتري عوائد السندات الأمريكية القياسية، بينما انخفض الدولار بعدما لم تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة، أمس الأربعاء، التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزي عند اثنين في المئة.

وهدد ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنه يعني ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات الذي يعقد في وقت لاحق اليوم، لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون أي إجراء لكبح ارتفاع العوائد.

ونال مشروع قانون لتخفيف تداعيات كورونا في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار بشكل نهائي موافقة أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يعطي دفعة قوية للتعافي الاقتصادي.