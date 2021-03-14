ضمن الـ10 الكبار عالميا... الإمارات تحقق إنجازا رقميا خلال 2020

حققت الإمارات إنجازات "ريادية" في مجال الاقتصاد الرقمي خلال عام 2020.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن كشوف التنافسية العالمية تقول إن الإمارات تصنف ضمن العشرة الكبار على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية بالاقتصاد الرقمي.

وتابعت الوكالة إن أكثر من تقرير وضع الإمارات ضمن الـ10 الكبار في تنافسية قطاع الاقتصاد الرقمي.

وتشمل تقارير المؤسسات مسح الحكومة الإلكترونية، وإنجازات تمت خلال 50 سنة مضت.

وحسب الوكالة، تعد الإمارات من الدول المتقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات التي توظفها لخدمة الاقتصاد.

وحددت شركة ديلويت المتخصصة في الخدمات الاستشارية تعريفا للاقتصاد الرقمي، بأنه "نشاط اقتصادي يربط بين ملايين الناس والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات يومياً عبر الإنترنت... ويعتبر الاتصال فائق السرعة هو العمود الفقري للاقتصاد الرقمي".