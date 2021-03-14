"فولكس فاجن" تسرح آلاف العمال لتوفير النفقات

تعتزم صانعة السيارات "فولكس فاجن" إلغاء ما يصل إلى 5000 وظيفة في ألمانيا، من خلال تقديم عروض التقاعد المبكر أو الجزئي للموظفين الأكبر سنا، في خطوة قد تكلفها 500 مليون يورو (598 مليون دولار).

وأكدت متحدثة، اليوم الأحد، أن الشركة وافقت على الخطة مع مجلس العمل لفتح التقاعد الجزئي لمن ولدوا عام 1964، وبعرض التقاعد المبكر للموظفين الأكبر سنا، حسبما نقلت "رويترز" عن صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر بالشركة قولها إن "فولكس فاجن" خصصت 500 مليون يورو للخطة لتعويض الموظفين الذين يغادرون من خلال زيادة معاشاتهم التقاعدية، لكنها ستوفر المليارات على المدى الطويل من ذلك.

وقالت الصحيفة إن

"فولكس فاجن" تمدد أيضا تجميد التوظيف حتى نهاية العام، والذي كان من المقرر سابقا استمراره حتى نهاية الربع الأول. لا يمكن إجراء التعيينات الخارجية إلا في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

قالت "فولكس فاجن" في يناير/ كانون الثاني إنها ستخفض التكاليف العامة بنسبة 5% وتكاليف الشراء بنسبة 7% خلال العامين المقبلين.