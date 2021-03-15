المركزي المصري: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج أكثر من 10% عام 2020

قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 15 مارس/آذار، إن التحويلات من المصريين العاملين في الخارج، ارتفعت 10.5 في المئة، في عام 2020 الماضي.

وأوضح البنك المركزي المصري، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن تحويلات المصريين في الخارج، بلغت في عام 2020، نحو 29.6 مليار دولار.

وقال البنك إن التحويلات خلال ربع السنة الأخير من العام 2020، بلغت نحو 7.5 مليار دولار، ارتفاعا من سبعة مليارات في العام السابق له 2019.

وكان المركزي المصري أعلن، في وقت سابق، عن ارتفاع إجمالي الودائع لأول مرة في الجهاز المصرفي لتتجاوز 5 تريليونات جنيه، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأظهرت البيانات تجاوز إجمالي الودائع في البنوك 5.052 تريليون جنيه في سبتمبر، مقارنة 4.9 تريليون جنيه في أغسطس/آب الماضي.

وقال البنك إن الودائع غير الحكومية تسيطر على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بمعدل 82% لتقفز في شهر سبتمبر الماضي إلى 4.167 تريليون جنيه من 4.087 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.

وسجلت الودائع بالعملة المحلية من إجمالي الودائع غير الحكومية 3.513 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي، لتتراوح بين 2.984 تريليون جنيه للقطاع العائلي (الأفراد)، و65.3 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و452.3 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص.

وسجلت الودائع بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع غير الحكومية في الجهاز المصري 653.5 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، لتتراوح بين 452.3 مليار جنيه للقطاع العائلي، و161.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، و30.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام.

وتستحوذ الودائع الحكومية على نسبة 17.5% من إجمالي محفظة الودائع لتصل إلى 885.4 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ810.7 مليار جنيه في أغسطس الماضي.