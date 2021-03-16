العراق... أسعار نفط البصرة تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض

انخفض سعر بترول البصرة في العراق، اليوم الثلاثاء، وسجل البرميل 68.82 دولار.

وبذلك يكون نفط البصرة قد انخفض بنسبة 0.78% عن الخميس الماضي، حسبما أوردت "السومرية نيوز" العراقية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الخام الثقيل من نفط البصرة ووصلت أسعاره إلى 66.40 دولار للبرميل.

وتصل نسبة الارتفاع في خام البصرة الثقيل إلى 0.79%.

تأتي أسعار نفط البصرة وسط تسجيل النفط العربي الخفيف السعودي 68.90 دولار للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 68.86 دولار للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 67.24 دولار للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 67.51 دولار، والكويت الكويتي 68.56 دولار.