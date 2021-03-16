تسجيل
18:16 GMT16 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    "فيزا وماستر كارد" تعودان إلى البنوك السودانية بعد 20 عاما من الغياب... ما تأثيرهما على الاقتصاد؟

    © REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048275232_0:0:3080:1733_1200x675_80_0_0_08e10a53e0bd91199e2c39a3577805cb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202103161048380397-%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%9F/

    يمر السودان بأسوأ مرحلة اقتصادية في تاريخه بعد الثورة التي أطاحت بنظام البشير، رغم التحولات السياسية والاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي.

    جاءت الخطوة الأخيرة بإعلان بدء استخدام "فيزا وماستر كارد" خلال اليومين الماضيين لتطرح العديد من التساؤلات حول تأثير تلك الخطوات على الاقتصاد المتدهور والحالة المعيشية بالغة السوء التي يعيشها المواطن.

    مدينة الخرطوم، السودان 4 مايو 2019
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    السودان... البنك المركزي يواصل شراء الدولار من المواطنين

    يقول الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير: "إن بدء إنتاج والتعامل عن طريق فيزا وماستر كارد في السودان هو خطوة كبيرة جدا، حيث ظل السودان طيلة العقدين الماضيين لا يستطيع التعامل بهما، ولا يستخدم تلك الخدمات المصرفية العالمية، بسبب الحظر الاقتصادي الأمريكي ووجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب".

    خطوة كبيرة

    وأضاف لـ"سبوتنيك": "معلوم أن الحظر الاقتصادي الأمريكي رفع عن السودان في يناير/كانون الثاني من العام 2017 بقرار من الرئيس أوباما، ورفع كليا بقرار من الرئيس السابق ترامب في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، لكن بعدها فوجىء السودان أيضا أنه لا يستطيع أن يتعامل مع المصارف العالمية بسبب وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي تم رفع اسم السودان منها نهاية العام الماضي 2020 ".

    وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن،" تلك الخطوة تعد بداية انفتاح السودان على المصارف العالمية وبداية تقديم خدمات تسهل تحرك المستثمرين ورجال الأعمال بصورة كبيرة، ففي السابق كان كل السودانيين الذين يريدون السفر للخارج يذهبو لشراء النقد الأجنبي ويحملون أموال بكميات قد تؤثر سلبا أو تؤدي إلى شكوك نتيجة حمل تلك الكميات من الأموال للخارج".

    وأضاف قائلا: "أما الآن فما عليك سوى استلام البطاقة واستخدامها بعدة طرق مصرفية منها الدفع المقدم أو شراء أي سلعة أو خدمة في أي مكان في العالم أو نظام الرصيد وأيضا نظام "كريدت كارد" وهو النظام الذي لم يكن مطبق في السودان، لأنها كانت تطبق النظام المصرفي الإسلامي".

    مرحلة الترقب

    وأوضح الناير، أن"الحكومة الجديدة في السودان في 2021 اتخذت قرار بالإبقاء على النظام المصرفي الإسلامي إلى جانب النظام المطبق عالميا"النظام المصرفي التقليدي الربوي".

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضيافة رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان
    © REUTERS / HANDOUT
    البرهان: زيارة السيسي تسند ثورتنا

    ونوه إلى أن هذه الخطوة يجب أن تحرص الدولة على استمرارها، لأن هناك مخاطر يمكن أن تهددها، فقد تحدثنا أن هناك مناخ إيجابي الآن وتحرير لسعر الصرف ولم يحدث اهتزاز لسعر الصرف لأن البلاد لا تزال في مرحلة ترقب حتى الآن، حيث يختبر تجار العملة والسوق الموازي، وإذا كان لدى الدولة إمكانيات أو احتياطي من النقد الأجنبي فيمكن أن ينتهي السوق الموازي، وإن لم تكن هناك قدرات لدى الدولة من النقد الأجنبي فيمكن أن يعود السوق الموازي بقوة".

    السوق الموازي

    واستطرد: "لذلك نحن نقول، أن الدولة في الفترة السابقة قامت بتحرير سعر الصرف وكانت المسافة بعيدة جدا بين السعر الرسمي 55 جنيه للدولار والسعر في السوق الموازي والذي كان يزيد عن 250 جنيه للدولار، وإن لم تحافظ الدولة على التقارب الكبير الحاصل بعد تحرير سعر الصرف، فإن هذا الأمر سيكون مهدد للفيزا والماستر كارد، لأن البنوك قد تلجأ إلى تحديد النقد الأجنبي وسيلة للدفع لديها نتيجة تفاوت سعر الصرف بين الرسمي والسوق الموازي".

    وتابع: "لكن في ظل تساوي السعرين يمكن للمواطن أن يدفع بالعملة المحلية، كذلك كان يجب على الدولة هيكلة النظام المصرفي نظرا لأن رؤوس أموال البنوك السودانية ضعيفة، وكنا نأمل أن يكون رأس المال المدفوع لأي بنك لا يقل عن 20 إلى 25 مليون دولار حتى يستطيع التعامل مع المصارف العالمية، وهذا يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن".

    تدابير اقتصادية

    وقال المحلل السياسي السوداني بكري المدني: "من المعلوم بالضرورة أن حكومة الثورة في نسختها الثانية قد اتخذت جملة من التدابير الاقتصادية من بينها تحرير سعر الصرف".

    وأضاف لـ"سبوتنيك"،" هذه التدابير بالإضافة إلى تدابير سياسية أخرى خففت من العزلة الدولية التي كان يعيشها السودان منذ أكثر من عقدين، كل تلك الإجراءات وغيرها من المنتظر أن تؤدي إلى تحريك الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة هى الأصعب في تاريخه".

    سد النهضة الإثيوبي
    © AP Photo / Elias Asmare
    "سد النهضة"... إثيوبيا ترد لأول مرة على طلب السودان لـ"وساطة رباعية"

    وتابع المدني: "لذلك أتوقع أن يكون هناك تأثير إيجابي للفيزا المصرفية التي أعلن عنها على اقتصاد الدولة على المدى الطويل، ولا ينتظر منه نتيجة فورية يمكن أن تساهم في تيسير معاش المواطن السوداني المتدهور بشدة في هذه المرحلة، ولذا يرى كثير من المواطنين السودانيين ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات وسياسات عاجلة لمعالجة الوضع المعيشي المتدهور".

    وتسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الأحد الماضي، أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة بالبلاد عن بنك "المال المتحد".

    وسلم الرئيس التنفيذي للبنك يوسف أحمد التني البطاقة لحمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء.

    وأكد يوسف أحمد التني (وفق وكالة سونا) أن تسليم أول بطاقة فيزا مصرفية لحمدوك يأتي عقب القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة وأهمها توحيد سعر الصرف.

     وأوضح أن هذا الأمر أتاح الفرصة لتقديم منتج عالمي يسهل إعادة انضمام السودان إلى النطاق العالمي المالي مرة أخرى.

    وأجريت يوم 4 مارس/ آذار الجاري أول عملية تحويل مصرفي بين السودان والولايات المتحدة بالطرق الرسمية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، بحسب ما أعلن السفير السوداني في واشنطن، نور الدين ساتي.

    وقال السفير لإذاعة "Voice of America" إنه تسلم تحويل بنكي الأسبوع الماضي من بنك قطر الوطني بالخرطوم على حسابه الشخصي في ويلز فارغو بالولايات المتحدة، متوقعا أن يتم إجراء تحويل آخر، لكن من الولايات المتحدة إلى السودان.

     واعتبر أن هذا التغيير "سيسهل عمل التحويلات من خلال المعاملات المصرفية المباشرة بين السودان والولايات المتحدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوداني والشعب".

     وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حثت المصارف على إجراء معاملات مباشرة مع السودان.

    انظر أيضا:

    ما الرسائل التي تحملها زيارة السيسي إلى السودان؟
    الكاظمي يدعو إلى حوار وطني عراقي... السودان يحذر من ملء سد النهضة ويستعد لكل السيناريوهات
    سفير إثيوبيا في السودان: مقتل وأسر معظم قيادات جبهة تحرير تيغراي ومطاردة الهاربين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك