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    إحصائيات أسعار العملات المشفرة... كيف يبدو المستقبل للمستثمرين؟

    © REUTERS / Dado Ruvic
    اقتصاد
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    رغم ما مر به العالم منذ بداية 2020 من تفشي لجائحة كورونا المستجد التي اجتاحت العالم بدءا من الصين انتقالا إلى أوروبا وأفريقيا وأمريكا وباقي دول آسيا وأستراليا، وما تبعه من إجراءات إغلاق وحظر طيران، وتوقف التجارة والأعمال، نالت الكثير من الأعمال خسائر طائلة، وهو ما دفع الحكومات لتقديم معونات للشركات، التي تضررت بسبب جائحة كورونا في مختلف دول العالم، ولعل أبرزها الطيران والسياحة.

    لكن هذا لم يمنع أبدا أن يكون هناك رابحين خلال 2020 وواصلوا نجاحاتهم في 2021، ليس فقط شركات الأدوية، وليس فقط منتجي ومروجي أنواع الترفيه المنزلي مثل نتفليكس، لكن هناك رابح أكبر من كل هؤلاء حقق ما لم يكن أحدا يتوقع تحقيقه... وهي العملات المشفرة وعلى رأسها بيتكوين.

    العملة الرقمية الأم بيتكوين
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    "بتكوين" تسبب كارثة لأغنى رجل في العالم وتخسره مرتبته

    حين عاد لتسجيل القمة التاريخية عند حاجز الـ20 ألف دولار للبيتكوين، توقع البعض أن تلك هي نهاية الصعود، لكن تلك التوقعات خابت وهو يكسر حاجز الـ30 الف دولار، ومع بعض محطات التوقف لالتقاط الأنفاس، واصل البيتكوين الصعود إلى الـ 50 ألف دولار.

    الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد أن أصبحت العملات المشفرة هي نجم الشباك الأول في عناوين الأخبار، وأصبحت حركة العملات الرقمية تشغل بال المستثمرين الصغار والكبار، وجد البيتكوين مساندات قوية منحته صمودا كبيرا ومزيدا من الحماس.

    كيف بدأ البيتكوين؟، وكيف صعد إلى هذا الحد؟، وإلى أين سيذهب؟

    الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر البيتكوين

    هناك عدة أسباب هي ما ساهمت في ارتفاع أسعار البيتكوين، ولكن السبب الوحيد هو أن تتم عملية التدفق لكافة المستثمرين عن طريق الشركات والمؤسسات المختلفة، التي تعمل على نطاق واسع، والتي تتمثل في أنظمة المعاشات التقاعدية، بجانب صناديق الهبات الجامعية والاستثمار، وفي أواخر عام 2017 بدأت عملية التصاعد إلى ما يقارب 20 ألف دولار.

    وبعدها بدأت في الوصول إلى 3 آلاف دولار أمريكي، وبدأت عملية السيطرة على السوق واستمرت عملة البيتكوين في الارتفاع وسيطرت على عملية التجزئة بين الأفراد، وفي تلك الوقت عمل العديد من الأشخاص على الاستثمار، وبدأ دعم عملة البيتكوين، وتم العمل مع الكثير من المستخدمين من تطبيق كاش، وبدأوا في شراء العملة الرقمية، وفي تلك الوقت بدأت الزيادة في عملية الشراء.

    تطور عملة البيتكوين

    تم دعم عملة البيتكوين عن طريق مجموعة كبيرة من المستثمرين وبدأ في إتاحة خدمة PayPal لأجل سهولة عملية الشراء والاحتفاظ بها في الحسابات الخاصة بهم، كما عملت شركة سكوير على أن عملية الشراء بدأت عن طريق خدمة كاش، واهتم عدد كبير من المستثمرين بشراء هذه العملات المشفرة من خلالها وبدأت في الزيادة بطريقة تدريجية.

    وذلك لأن أغلبية المواقع بدأت في عملية التداول عن طريق البيتكوين، كما أنهم أعلنوا أنها الطريقة الأسرع في عمليات الدفع عن طريق الفيزا، بالرغم من استمرار التغير في أسعار البيتكوين، إلا أن في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت عملية التبادل الخاصة بالعملات المشفرة، وهذا عن طريق استعمال المزيد من الطرق التي تخص عملة البيتكوين، ومن المهم أن الكثير من الأشخاص يرغبون في الاحتفاظ بمثل هذه الفيزا.

    بتكوين
    © REUTERS / DADO RUVIC
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    كيف تبدو عملة البيتكوين في المستقبل

    أصبحت عملة البيتكوين أكثر نضوجًا في هذه الأيام، وهذا لأن عملية الاستخدام الخاصة بها في تزايد كبير، ويتم استعمالها لأجل أن يتم شراء العديد من المنتجات المتنوعة عبر شبكات الويب وبالأخص عن طريق الحرير، كما يسهل على الجميع أن يقوموا بالوصول إلى محفظة البيتكوين عن طريق عمليات التبادل والعديد من المعلومات الموثوقة، كما سمح بإدخال الكثير من المنتجات المالية فيها.

    بجانب أنها من العملات التي تم الربط بينها وبين صندوق "بلوك تشين"، وهذا لجميع المستثمرين والذين هم يخافون من أمور التقلبات، التي تخص عملية المشاركة، وهي تعرف بأنها من عقود البيتكوين العاجلة التي يسهل انخفاضها في أي وقت والعمل على التغير في أسعار البيتكوين في أي وقت يمكن أن ترتفع ويمكن أن تقل، وهذا يعتمد على عملية البيع المكشوف الذي يخص العملة المشفرة.

    البنوك المركزية وتعاملها مع العملات المشفرة

    بدأت البنوك المركزية في التعامل مع العملات المشفرة، وهذا في روسيا وكندا والاتحاد الأوروبي والصين وغيرها الكثير من المدن الأخرى، التي اعتمدت العملة الرقمية في خدماتها، كما بدأت عملية التداول ونشر الأوراق البيضاء التي تظهر من نواياهم الحسنة.

     وهذا يعتبر من أقوى العلامات التي توضح أن هناك الكثير من الأمور الأخرى، التي تقابل عملة البيتكوين، كما أعلن المنظم الفيدر أن بنوك التجزئة من البنوك، التي يمكنها العمل على المدفوعات عن طريق استعمال العملات المشفرة، وهي تعرف بأنها من العملات التقليدية التي يكون لها مستقبل أخر، لهذا يمكن متابعة عمليات التداول التي تخص البيتكوين.

    بتكوين
    © REUTERS / DADO RUVIC
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    توقعات لسعر بيتكوين

    هناك الكثير من التوقعات التي تأتي على الارتفاع الأخير، الذي طرأ على التغير في أسعار البيتكوين بداية من عام 2017 وصولًا إلى عام 2020، ولكن الجميع لا يمكنهم أم يتفقوا مع هذا لأن أغلب الأشخاص في عمليات الاقتصاد والاستراتيجية لهم آراء أخرى.

    وهذا أن لعملة بيتكوين ستكون في مكانة أخرى لا يفهمها إلا المستثمرين في هذا المجال، ومن المعروف أنه سيتم تحديد ما سيحدث في العملات الرقمية بسهولة، وذلك لأن هناك تغير في أسعار بيتكوين في الأسواق، ربما أن يتم انخفاضها أو يتم علوها، ففي تلك الحالة يجب متابعة الموقع لأجل التعرف على كل ما يخص عملية تداول بيتكوين في الأسواق، ومن الواضح أنه سيتم ظهور الكثير في الفترات القادمة.

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