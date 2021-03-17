الأردن… انخفاض العجز التجاري أكثر من 16 %

ذكرت ذلك وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، أظهرت انخفاض قيمة الصادرات الكلية في عام 2020 بنسبة 4.5 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.

ولفت التقرير الشهري إلى أن قيمة الصادرات الوطنية في عام 2020، ارتفعت بنسبة 1 في المئة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2019، بينما تراجعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 34.6 في المئة مقارنة مع 2019.

وذكرت الوكالة أن قيمة الاستيراد في الفترة ذاتها انخفضت بنسبة 11.3 في المئة، بينما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46.7 في المئة في عام 2020، وبلغت نسبة التغطية 43.4 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام.

ولفتت الوكالة إلى أن العجز في الميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية للدولة.