رغم رفضها... الحكومة الفرنسية تبيع عملات بيتكوين في مزاد علني

في حين تنظر الحكومات حول العالم بشيء من الشك إلى عملة بيتكوين الرقمية، فهذا لا يعني أنها لا تريد جني الأموال من قيمتها المرتفعة، وهو ما تفعله فرنسا ببيع العملة المشفرة في المزاد العلني لأول مرة.

أكثر من 600 قطعة نقدية تم ضبطها كجزء من تحقيق يمكن أن تجلب أكثر من 30 مليون دولار إذا وصلت العطاءات إلى أسعار السوق الحالية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

اجتذبت عملية البيع، التي تجريها دار المزادات "Kapandji Morhange" عبر الإنترنت، أكثر من 1600 مشارك. وقالت مديرة المزاد جيسلين كاباندجي "لقد أحسننا أن نخصص وقتنا" في التحضير للمزاد.

عندما بدأت الاستعدادات في سبتمبر/ أيلول، كان سعر بيتكوين حول مستوى 10000 دولار، بعيدا عن 60 ألف دولار التي حققتها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مما وضع بيع 611 وحدة منها في مستوى مختلف تماما من حيث العائد.

بدأت المزايدة على بعض الوحدات في الصباح، وبِيع معظمها بحلول منتصف النهار مقابل 40 ألف يورو لكل بيتكوين، وهو سعر قريب من سعر السوق العالمي البالغ 55 ألف دولار لكل عملة، مع الآخذ في الاعتبار أسعار الصرف والعمولات.

رغم بيتكوين في كثير من الأحيان بأنها من أصول المضاربة ووسيلة للمجرمين لنقل وغسل الأموال، شهدت قيمة العملة المشفرة ارتفاعا كبيرا في الأشهر الأخيرة حيث تقف الشركات الرئيسية مثل "تسلا" وصندوق تحوط "BlackRock" وراءها.

لم يتم الكشف عن أي معلومات حول مصدر عملات بيتكوين التي تبيعها فرنسا حيث أن العملية القانونية ما زالت جارية، وإذا فاز المدعى عليه، فسيحصل على الأموال من المزاد مطروحًا منه العمولات المدفوعة إلى دار المزاد، وإلا فإن الدولة ستودع الأموال للضحايا أو المؤسسات الخيرية.

فرنسا ليست الدولة الأولى في بيع العملات المشفرة بالمزاد، حيث سبقتها الولايات المتحدة في عام 2014، تليها كندا وأستراليا وبلجيكا وبريطانيا، وفقا لدار المزادات.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي والمديرة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إنه من المستبعد أن تحتفظ البنوك المركزية بالبيتكوين كعملة احتياط، وإنها لا تنظر إليها باعتبارها عملة حقيقية، مشيرة إلى تطوير يورو رقمي، لكنها قالت إنه سيستغرق بضع سنوات.