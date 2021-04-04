مستشار بايدن: الاقتصاد الأمريكي أمامه مسيرة طويلة ليتعافى

قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني في الولايات المتحدة، برايان ديزي، اليوم الأحد، إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أمامه مسافة طويلة ليقطعها رغم بيانات التوظيف الجيدة الأخيرة.

وأضاف ديزي لشبكة "فوكس نيوز": "كانت أرقام الوظائف في شهر مارس/ آذار بالتأكيد علامة ترحيب. من الجيد أن نرى الاقتصاد يبدأ في التحسن".

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، إضافة الاقتصاد 916 ألف وظيفة خلال مارس، مقارنة بتوقعات المحللين عند 675 ألفا، وانخفض معدل البطالة إلى 6% كما كان متوقعا.

وأضاف ديزي: "نعتقد بالتأكيد أنها علامة على أن الاستراتيجية الاقتصادية والتطعيم التي وضعتها هذه الإدارة منذ اليوم الأول، بدأت في التأثير، ومع ذلك، لا يزال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لنقطعه".

وأضاف ديزي، وهو المستشار الاقتصادي للرئيس جو بايدن، إن البلاد تفتقر إلى 8.4 مليون وظيفة مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

في الأسبوع الماضي، كشف بايدن النقاب عن خطة الوظائف الأمريكية، وهو مشروع يقارب 2.3 تريليون دولار، ويهدف إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية وخلق فرص عمل خلال السنوات الثماني المقبلة.

وأشار ديزي إلى الحاجة لبناء المساكن في جميع أنحاء البلاد للمساعدة في التأكد من وجود وحدات سكنية بأسعار معقولة للناس، ولإيجاد وظائف والحصول على الفرص الاقتصادية.