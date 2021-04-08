صندوق النقد الدولي: من المهم عمل أمريكا والصين "بشكل متزامن" لدفع الاقتصاد العالمي

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، إنه من الأهمية بمكان أن تعمل الصين والولايات المتحدة بشكل متزامن أجل دفع الاقتصاد العالمي.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت جورجيفا: "ما نراه اليوم هو أن الولايات المتحدة والصين هما المحركان اللذان يدعمان الاقتصاد العالمي. إنهما أول من يتمكن من الوصول إلى مستويات ما قبل الوباء بين الاقتصادات الكبيرة".

وأضافت متحدثة عن الاقتصادين الأمريكي والصيني: "إنهما مثل المحركات الموجودة على متن الطائرة، التي نتواجد فيها جميعا كركاب، من المهم أن يعملا بشكل متزامن، وبعد ذلك، يمكننا الطيران بشكل أسرع ويمكننا المضي قدما".

وأشارت جورجيفا إلى أن صندوق النقد الدولي متشجع لرؤية وجهة نظر متسقة تعبر عنها كل من الصين والولايات المتحدة بشأن آفاق الانتعاش الاقتصادي والاعتراف بأدوارهما فيه.

نظرا لسياسة الصين الصارمة التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فإن البلدين يخوضان ما يسمى بالحرب التجارية حيث فرض كل منهما تعريفات متبادلة على سلع بعضهما البعض.

في أول مؤتمر صحفي رسمي للرئيس الأمريكي لجو بايدن منذ توليه منصبه، في الشهر الماضي، قال إنه لن يسمح للصين بأن تصبح "الدولة الرائدة" على مستوى العالم.

وأضاف بايدن: "أرى منافسة شديدة مع الصين. الصين لديها هدف عام، وأنا لا أنتقدهم على الهدف أن أن يصبحوا الدولة الرائدة، وأغنى دولة في العالم، وأقوى دولة في العالم، لكن هذا لن يحدث في عهدي".