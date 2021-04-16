الصين تحقق إنجازا اقتصاديا غير مسبوق في طريقها لتجاوز أزمة الوباء

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، تسجيلها أقوى نمو فصلي لها على الإطلاق، حيث واصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشه القوي من الوباء.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.3% على أساس سنوي في الربع الأول، وهو الأقوى منذ أن بدأت الصين في رصد البيانات في عام 1992، وجاء مدفوعا بارتفاع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".

وقال خبراء اقتصاديون إن القفزة الكبيرة تعكس التراجع الشديد في النشاط في أوائل عام 2020، لكنها تبقي الصين على المسار الصحيح لتحقيق نمو يتراوح بين 8% و9% في عام 2021، متقدما بفارق كبير عن الهدف الرسمي للحكومة الصينية البالغ أكثر من 6%.

وقالت ليو أيهوا، المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحفي في بكين اليوم: "نحن على ثقة تامة من قدرتنا على الحفاظ على زخم الانتعاش الحالي طوال العام".

قفزت مبيعات التجزئة في الربع الأول بنسبة 34% عن العام الماضي، فيما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في المناطق الحضرية بنحو 26%، وزاد الإنتاج الصناعي بأكثر من 24%.

كما قدمت التجارة دفعة قوية، وأظهرت إحصاءات الجمارك الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الواردات قفزت بأكثر من 38% الشهر الماضي بالقيمة الدولارية مقارنة بالعام السابق، في إشارة إلى أن الطلب داخل الصين آخذ في الارتفاع، ونمت الصادرات بنحو 31%.

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% فقط مقارنة بالربع الأخير من عام 2020، وهذه هي أبطأ وتيرة منذ أن بدأت الصين في التعافي من الوباء.

في الربع الأول من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة قياسية بلغت 9.7% مقارنة بالربع السابق، قبل أن ينتعش مع تخفيف الحكومة للقيود.

من الربع الثاني إلى الربع الرابع من عام 2020، نما الاقتصاد بنسبة 11.6% و3% و2.6% على التوالي، على أساس ربع سنوي.