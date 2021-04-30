بسبب أوسع عمليات إغلاق... هبوط أسعار النفط بعد بلوغها أعلى مستوياتها

هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، بسبب المخاوف من عمليات الإغلاق الأوسع المطبقة في الهند والبرازيل للحد من جائحة كورونا، والتي عوضت التوقعات الصاعدة بشأن الطلب على الوقود في الصيف والانتعاش الاقتصادي.

وأوضحت "السومرية نيوز" أن خام برنت هبط 31 سنتا أو 0.5% إلى 68.25 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش في آخر يوم تداول لعقد يونيو/ حزيران.

يشار إلى أن أسعار النفط تعرضت لضغوط بعد أن تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين وفشل التوقعات في أبريل/ نيسان، على الرغم من أن مسح القطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع في اليابان توسع في نيسان بأسرع وتيرة منذ أوائل عام 2018.

وفي وقت سابق، انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء الماضي، في ظل التفشي فائق السرعة لإصابات بـ"كوفيد-19" في الهند وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما هزّ الثقة التي أبدتها أوبك وحلفاؤها في تعاف قوي للطلب العالمي على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات بما يعادل 0.05% إلى 66.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد زيادة 1.2% أمس الثلاثاء".

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.08% إلى 62.89 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7% أمس.

ويلقي التفشي السريع جدا لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، واليابان والبرازيل بظلال من الشك على تعافي الطلب على المدى القريب ويثبط معنويات السوق.