الإمارات تجذب استثمارات أجنبية بقيمة ‭20‬ مليار دولار في ‭2020‬

قالت حكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفع إلى ‭‭19.88‬‬ مليار دولار في عام ‭‭2020‬‬، بنسبة نمو بلغت ‭‭44.2‬‬ في المئة عن العام السابق.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وما"، أن الصفقات الكبيرة التي نفذتها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ساهمت في تحقيق هذا النمو، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال وزير الاقتصاد عبد الله المري إن دولة الإمارات ستمضي قدما في "تطوير مبادرات من شأنها رفع كفاءة بيئة الاستثمار وزيادة الفرص خاصة في القطاعات ذات الأولوية وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والعمل على توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي".