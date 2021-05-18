أسعار الذهب تسجل أعلى ارتفاع خلال 4 أشهر

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر تقريبا.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الارتفاع الذي سجلته الأسعار خلال جلسة اليوم جاء مدعوما بانخفاض الدولار الأمريكي.

كما ساعد في هذا الارتفاع استخدام المستثمرين المعدن الذي لا يدر عائدا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة ليصبح سعر الأوقية (الأونصة) 1868.30 دولارا، بحلول الساعة 08:54 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1869.60 دولارا. وكان الذهب قد سجل أعلى مستوياته في 29 يناير/ كانون الثاني.

واعتبر المحلل المستقل روس نورمان أن ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى المخاوف من التضخم.

لكن نورمان رأى أنه ربما يكون المحرك الرئيسي في ارتفاع الذهب هو الضعف الذي يشهده الدولار الأمريكي.

وأشار محللون أيضا إلى أن التدفقات الواردة إلى صناديق تداول الذهب تشير إلى أن المستثمرين يشترون الذهب للتحوط من مخاوف التضخم.