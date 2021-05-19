"بيتكوين" تهبط لأقل من 40 ألف دولار و"إثريوم" تهوي

واصلت "بيتكوين" النزول في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار، اليوم الأربعاء.

وفاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس "تسلا".

وتراجعت "بيتكوين" نحو 9 في المئة لما يصل إلى 38 ألفا و940.04 دولار، لتكون أيضا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم.

وهي الآن منخفضة 40 في المئة عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895.22 دولار، والذي بلغته في 14 أبريل/نيسان.

وهبطت "إثريوم"، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل "إثريوم"، نحو 15 في المئة إلى 2875.36 دولار، بحسب ما نقلت "رويترز".