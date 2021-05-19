تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار وذلك مع انتظار المستثمرين صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتقييم موقفه حيال أسعار الفائدة في أعقاب مخاوف متزايدة بشأن التضخم.

ووفقا لـ"رويترز"، بحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1864.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما صعد لأربع جلسات إلى أعلى مستوى له منذ 29 يناير/كانون الثاني عند 1874.80 دولار أمس الثلاثاء.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1865.20 دولار.

ونقلت "رويترز" عن خبراء إن مؤشر الدولار يتجه لوقف خسائر تكبدها على مدى ثلاثة أيام.

كما يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي جرى في 27 و28 أبريل/نيسان، والمقرر صدوره الساعة 18:00 اليوم بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 3.1 بالمئة خلال الجلسة وكانت منخفضة في أحدث التعاملات 1.9 بالمئة إلى 27.67 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 1.6 بالمئة ليسجل 2857.18 دولار، وتراجع البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1190.52 دولار.