الذهب يهبط من أعلى مستوى في 4 أشهر

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، من أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية>

جاء ذلك بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أظهر أن البنك المركزي الأمريكي ربما يقترب من مناقشة تغييرات في سياسته النقدية، بحسب رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1866.64 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن كان صعد بما يصل إلى 1.2 في المئة إلى أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني عند 1889.75 دولار للأوقية.

وبحسب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر أبريل/ نيسان، فإن بعض مسؤولي البنك المركزي بدوا مستعدين لبدء مناقشة تغييرات للسياسة النقدية على أساس تقدم سريع مستمر في التعافي الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة اثنين بالمئة إلى 27.64 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.3 في المئة إلى 2865.50 دولار. وتراجع البلاتين 2.6 في المئة إلى 1186.50 دولار.