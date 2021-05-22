مصر... ما مصير النقود الورقية بعد طرح "البلاستيكية" الشهر المقبل

أعلن وكيل محافظ البنك المركزي المصري لدار طباعة النقد، المهندس خالد فاروق، إنه من المقرر البدء في طباعة وطرح النقود البلاستيكية "البوليمير" في مصر خلال الشهر المقبل.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، قوله: "سيتم البدء بطباعة فئة الـ10 جنيهات، كمرحلة أولى لفئات النقد البلاستيكية التي سيتم طباعتها وطرحها بالأسواق المصرية".

وأوضح "سيتم تداولهما معا في السوق، وأن مسألة إلغاء النقود القديمة واستبدالها بالجديدة ليست مطروحة، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ليس له أى أساس من الصحة".

وأضاف: "لن يتم استبدال النقود البلاستيك الجديدة المصنوعة من مادة البوليمير بالنقود القديمة المتداولة في السوق المحلية".

يشار إلى أن دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة التابعة للبنك المركزي المصري، ستبدأ في طباعة النقود البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمير، بالتوازي مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك، والمقرر افتتاحها في يونيو/ حزيران المقبل.

وتصنع النقود البلاستيكية من مادة البوليمر، وهي ليست بلاستيك بالمعنى المتعارف عليه، فهى تشبه النقود الورقية ولكنها أقوى.

وتعتبر النقود البلاستيكية أفضل في الاستخدام بالمقارنة بالنقود الورقية، فهى ليست سريعة التلف، ويصعب تزويرها، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، فضلا عن طول عمرها الإفتراضي، كما أنها لا تنقل الفيروسات.