البورصة المصرية توقف التداول على 24 سهما لتجاوزها حاجز الـ5% صعودا

أوقفت إدارة البورصة المصرية، التداول على 24 سهمًا لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وبحسب بوابة أخبار اليوم المصرية فقد أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وفي السياق نفسه واصلت البورصة ارتفاعها خلال جلسة اليوم الأحد، حيث ارتفعت كافة مؤشراتها.

وعزا خبراء هذا الارتفاع إلى عمليات شراء من المتعاملين المصريين، واتجاه تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وعلى مستوى المؤشرات المختلفة ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10783 نقطة، ومؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 2260 نقطة.

أما مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، فقد زاد بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 3217 نقطة، وبنسبة 0.69% ارتفع مؤشر بورصة النيل، ليصل إلى مستوى 1257 نقطة.

وصعد مؤشر "إي جي إكس50" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2205 نقاط، فيما زاد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13262 نقطة، وزاد مؤشر "إي جي إكس 50 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4195 نقطة.