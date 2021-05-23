ارتفاع خسائر القطاع العقاري بالسعودية إلى 8% في الربع الأول من العام الحالي

ارتفعت خسائر القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية إلى 8% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب موقع "مباشر السعودية"، جاءت خسائر القطاع العقاري بالمملكة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، قرابة الـ8%، وبزيادة تعادل 32.5 مليون ريال.

وعزا خبراء هذه الخسائر إلى ما تكبدته 7 شركات من خسارة خلال تلك الفترة، في مقدمتها جبل عمر للتطوير، والتي سجلت ارتفاعا بالخسائر خلال تلك الفترة بنسبة 45.2% لتبلغ 345.3 مليون ريال، مقابل 237.86 مليون ريال في الربع ذاته من 2020.

يشار إلى أن القطاع العقاري السعودي يشتمل على 11 شركة، تنتهي سنتها المالية جميعا في الوقت الطبيعي، ما عدا شركة المراكز العربية، حيث تنتهي سنتها المالية في مارس/ آذار.

وبحسب إحصائية أعدها موقع "مباشر السعودية" فإن خسائر الشركات الـ10 بلغت 435.79 مليون ريال خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل خسائر قيمتها 403.29 مليون ريال في التاريخ نفسه من العام الماضي.