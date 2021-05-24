مسؤول أمريكي: لا يمكننا تجاهل تطور العملات المشفرة والتمويل الرقمي

أكد مسؤول مصرفي أمريكي أن العملات المشفرة والتمويل الرقمي "مجال لا يمكننا تجاهله".

وأوضح رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، اليوم الاثنين، أن "التطور السريع للعملات المشفرة والتمويل الرقمي بشكل عام مجال لا يمكننا أن نتجاهله"، بحسب رويترز.

وأضاف المسؤول "إنه (التمويل الرقمي) يتحرك سريعا.. الفضاء المشفر على وجه الخصوص إذا كان لك أن تطلق عليه هذا الوصف".

وتابع: "أنها سوق متقلبة للغاية ولا أظن أن خصائصها في الوقت الحالي ستفضي بها إلى أن تكون عملة. العملات المشفرة التي تربط قيمتها بأصول مثل الدولار الأمريكي أو الذهب هي أكثر اقترابا لكن مازال هناك المزيد الذي يجب عمله".

واليوم شهدت أسعار عملة بيتكوين المشفرة ارتفاعا بنسبة 11.5% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسترد بعض خسائرها، وذلك بعد تراجعها أمس إلى حدود مستوى 31 ألف دولار استمرارا لسلسلة من التراجعات شهدتها العملة في الأيام الأخيرة.

وأمس حدد الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إلون ماسك موقفه من "الحرب" الجارية بين العملات الورقية والمشفرة.

وفي تغريدة على "تويتر"، عبّر ماسك عن دعمه للعملات المشفرة، قائلاً إنه يفضل العملات المشفرة.

Yo Elon what do you think about the peeps who are angry at you because of crypto — Shifo (@TheRealShifo) May 22, 2021

وقال ماسك رداً على أحد مستخدمي "تويتر": "المعركة الحقيقية هي بين النقود الورقية والعملات المشفرة". وأضاف ماسك: "بشكل عام، أنا أؤيد هذه الأخيرة".

وكانت تغريدات الملياردير المنتظمة حول العملات المشفرة ترسل قيمًا لعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى صعودًا وهبوطًا طوال الوقت.