مصرف لبنان يكشف عن نبأ سار لصغار المودعين

كشف رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، عن خبر سار لصغار المودعين في البنوك اللبنانية.

وقال حاكم مصرف لبنان إن أموال المودعين آمنة، مشيرا إلى أنه ربما يصبح بإمكانهم قريبا الحصول على بعض دولاراتهم، بحسب "رويترز".

وأوضح أن صغار المودعين قد يبدؤون في الحصول على بعض أموالهم في نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

ومن المقرر أن تتضمن خطة المصرف الإفراج عن 50 ألف دولار لكل مودع منها 25 ألفا تصرف بالعملة الأمريكية، والنصف الآخر بالليرة اللبنانية بسعر السوق.

وبين المسؤول اللبناني، أن هذه الأموال سوف يتم دفعها بشكل تدريجي وعلى مدار فترة من الوقت.

واعتبر أن هذه الخطوة سوف تثبت أن السيولة الخارجية بدأت في العودة إلى المصارف، وأن المودع أصبح قادرا على السحب من أمواله بشكل وإن كان بشكل محدود.

وأكد أن هذا الأمر يمكن أن يضع حلا نهائيا لقضايا المودعين الصغار الذين لديهم أقل من 50 ألف دولار.

يذكر أن البنوك اللبنانية جمدت وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر 2019، وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم.