لبنان..الدولار يصل لعتبة الـ13 ألف ليرة في السوق السوداء

وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 25 مايو\أيار، في لبنان، إلى 13 ألف ليرة للدولار الواحد.

وبحسب ما نشر موقع "النشرة" اللبناني، فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء وصل لـ13 ألف ليرة.

هذا وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد صرح على أن أموال المودعين آمنة، مشيرا إلى أنه ربما يصبح بإمكانهم قريبا الحصول على بعض دولاراتهم.

وأوضح أن صغار المودعين قد يبدؤون بالحصول على بعض أموالهم في نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

ومن المقرر أن تتضمن خطة المصرف الإفراج عن 50 ألف دولار لكل مودع منها 25 ألفا تصرف بالعملة الأمريكية، والنصف الآخر بالليرة اللبنانية بسعر السوق.

وبين المسؤول اللبناني، أن هذه الأموال سوف يتم دفعها بشكل تدريجي وعلى مدار فترة من الوقت.

يذكر أن البنوك اللبنانية جمدت وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر 2019، وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم.