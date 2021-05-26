نوفاك: العجز في سوق النفط العالمية يبلغ مليون برميل يوميا

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن العجز في سوق النفط العالمية يبلغ مليون برميل يوميا.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين: "يوجد الآن عجز في السوق. العجز يبلغ نحو مليون برميل يوميا. نحتاج أيضا إلى مزيد من الفهم لكيفية ضمان نمو الطلب الذي نراه"، في إشارة إلى سوق النفط.

وأكد نوفاك، في وقت سابق، أن متوسط سعر النفط في عام 2021 سيتراوح بين 45 و60 دولاراً للبرميل، مؤكداً الانخفاض في الطلب بنحو 20-25 في المئة، نتيجة الإجراءات التقييدية التي اتخذتها حكومات العديد من الدول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وبحلول نهاية العام الماضي تعافى السوق وكان انخفاضه حوالي 8-9 في المئة.

وكانت أوبك وحلفاؤها في مجموعة "أوبك+" قد أقروا تخفيفا تدريجيا لتخفيضات الإنتاج من مايو/ أيار، بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية من السعودية الحفاظ على الأسعار الطاقة في متناول المستهلكين.