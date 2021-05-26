فرنسي يتفوق على جيف بيزوس ويصبح أغنى شخص في العالم لمدة يوم

تصدر الفرنسي، برنارد أرنو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة العملاقة "LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton"، قائمة أثرياء العالم، متفوقا على جيف بيزوس يوم الاثنين.

ووصلت ثروة أرنو إلى 186.3 مليار دولار، يوم الاثنين، متجاوزا مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس الذي سجلت ثروته 186 مليار دولار في ذلك الوقت، بحسب بيانات مجلة "فوربس" المحدثة باستمرار.

لكن خلال يوم الثلاثاء، عاد بيزوس إلى القمة بثروة صافية قدرها 188.2 مليار دولار، مقارنة بـ187.5 مليار دولار لأرنو وعائلته، وجاء إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" في المركز الثالث بثروة تبلغ 152.5 مليار دولار.

تفوق أرنو يعكس الارتفاع الكبير لسعر سهم "إل في إم إتش"، فضلا عن تعسر أداء أسهم شركات التكنولوجيا في عام 2021 بعد تفوقها في 2020، وارتفعت قيمة أسهم شركة الملياردير الفرنسي بنسبة 25% هذا العام.

وسجلت الشركة زيادة بنسبة 32% في الإيرادات خلال الربع الأول، مدفوعة بقطاع الأزياء والسلع الجلدية. وصلت القيمة السوقية للشركة إلى 320 مليار دولار، وزادت ثروة أرنو بمقدار 110 مليارات دولار منذ مارس/ آذار من العام الماضي.

في الشهر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن إجمالي حجم الثروات التي يملكها أثرياء العالم زادت بمقدار 5 تريليونات دولار خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019.

وتابع: "أناشد الحكومات بأن تضع في اعتبارا فرض الضرائب على الأثرياء الذين تزايدت ثرواتهم أثناء الجائحة للتأكيد على أهمية توفير التمويل اللازمة للأشخاص الأكثر احتياجا".