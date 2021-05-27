أسعار النفط ترتفع 1% بعد بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الخميس، معزَّزة ببيانات قوية للاقتصاد الأمريكي طغت على مخاوف المستثمرين من احتمالات زيادة الإمدادات الإيرانية.

صعد برنت 59 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 69.46 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو واحدا بالمئة ليغلق على 66.85 دولار للبرميل.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، حسب بيانات من وزارة العمل الأمريكية. وفقا لما نقلته "رويترز".

ويكتسب الاقتصاد الأمريكي زخما بعد أن اقتنص في الربع الأول من العام ثاني أسرع معدل نمو له منذ الربع الثالث من 2003، وتشير البيانات الصادرة اليوم إلى تسارع إنفاق الشركات على المعدات في أبريل/ نيسان.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو: "أيقظ ذلك الشهية للمخاطرة في الأسواق.. عدنا للتركيز على العرض والطلب".