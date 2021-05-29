رقم قياسي...روسيا المصدر الثاني للنفط والمواد البترولية إلى أمريكا

أصبحت روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط والمواد البترولية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تسجيلها رقما قياسيا هو الأعلى على مدار الـ12 السنة الأخيرة.

فبحسب إحصاءات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، في شهر مارس/آذار، زاد حجم الصادرات الروسية من المواد الخام بمقدار 1.8 مرة مقارنة بشهر فبراير/شباط، لتصل الى 22.938 مليون برميل، وهو اعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2009.

واحتفظت كندا بالمركز الأول، حيث صدرت للولايات المتحدة 139.869 مليون برميل من النفط والمشتقات النفطية، بينما تراجعت المكسيك للمركز الثالث بـ17.616 مليون برميل والمملكة العربية السعودية في المركز الرابع بـ10.868 مليون برميل.

وبالنسبة للنفط وحده، احتلت روسيا المركز الرابع، مصدرة للولايات المتحدة 6.1 مليون برميل بمعدل يومي بلغ 197 ألف برميل، أي أكثر بـ3.5 مرة مما كان عليه في فبراير.

واحتلت بالترتيب كل من كندا والمكسكيك والملكة العربية السعودية المراكز الثلاثة الأولى بكمية النفط المصدر للولايات المتحدة.

وبشكل عام، زادت واردات النفط والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة في مارس بنسبة 20 في المئة، لتصل إلى 8.288 مليون برميل يوميًا، والصادرات، بنسبة 0.2 في المئة ، لتصل إلى 7.679 مليون برميل يوميا.

أفادت وزارة الطاقة الأمريكية أنه بحلول نهاية عام 2020، زادت الولايات المتحدة وارداتها من النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى الحد الأقصى منذ عام 2011. ليبلغ حجم المشتريات 538 الف برميل يوميا، ومن حيث القيمة السنوية، زادت الإمدادات من روسيا بنسبة 3.5%.