العراق.. أسعار الذهب تشهد ارتفاعا متواصلا

ووفقا لموقع "الفرات نيوز" المحلي، فإن أسعار الذهب ارتفعت في أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 387 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 382 الف دينار.

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية: {اقتصادية: الفرات نيوز} تشهد أسعار الذهب في العراق ارتفاعا… https://t.co/4SviPLAxk2 #الفرات_نيوز — الفرات نيوز (@alforatnews18) May 29, 2021

كما أشار الموقع إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد بلغ 357 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352 ألف دينار.

و يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في أسواق الصياغة بين 390 ألفا و 395 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفا و 365 الف دينار.