العراق...إنشاء منصات غاز سريعة النصب لزيادة ساعات تجهيز الطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، أنه تم التنسيق مع وزارة النفط لإنشاء منصات الغاز المسال وتحويله إلى جاف لتشغيل عدد من المحطات الإنتاجية.

وأكدت الوزارة مضي شركتي "سيمنس" و"جنرال إلكتريك" بالأعمال المناطة بهما في عدد من المشاريع.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، في تصريح صحفي، إن "الوزارة فعّلت تنسيقها مع وزارة النفط بعدة اتجاهات ومن بينها إنشاء منصات للغاز المسال تنصب في مدينة البصرة وغيرها من المدن من شأنها تحويل الغاز المسال إلى جاف لتشغيل عدد من المحطات الإنتاجية، وهذا في إطار مساعي الحكومة لتقليل الغاز المستورد وعدم الاعتماد على مصدر أحادي الجانب".

وأضاف أن "هناك لجانا فنية شكلت في إطار صلاحيات المجلس الوزاري للطاقة بين وزارتي النفط والكهرباء، لتنفيذ محطات سريعة النصب تعتمد بتشغيلها على الغاز المصاحب الذي يحترق الآن، فبدل أن يحرق تكون هناك محطات ستنصب لرفد المنظومة بطاقات إضافية"، بحسب ما نقل موقع alforatnews.

وأكد العبادي أن "شركتي "جنرال إلكتريك" و"سيمنس" مستمرتان بتنفيذ أعمالهما في تنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال المناطة بهما وماضيتان بإشراف وعلم الوزارة وبسقوف زمنية، وهناك أعمال تقومان بها كنصب منظومات التبريد للمحطات لرفع مستوى أحمال الإنتاج في كثير من المحطات وإنشاء المحطات التحويلية والثانوية 400 و 132 (كي في) وقد دخلت 46 محطة منها للعمل، إضافة إلى نصب الوحدات التوليدية في محافظة ذي قار والعمل على صيانات دورية في محطات (كركوك والدبس والخيرات)"، منوهاً بأن "مضي الشركتين بالمراحل الأخرى يعتمد على التمويل والقروض".