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    اجتماع غرفتي التجارة القطرية والروسية - فلاديمير بادالكو نائب رئيس غرفة التجارة الروسية، سفير دولة قطر في روسيا فهد بن محمد العطية، علي بن عبد اللطيف المسند عضو غرفة التجارة القطرية

    "قاعة الدوحة"... قطر تنظم منصة أعمال مميزة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

    © Sputnik . Aiham Massa
    اقتصاد
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    ينظم الوفد الرسمي لدولة قطر في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي XXIV، الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/حزيران 2021 في مدينة سان بطرسبورغ، منصة أعمال فريدة، "قاعة الدوحة "(.Doha Hall)

    ووفقا لموقع المنتدى الروسي، فإن الجانب القطري قام بتقسيم الفعاليات خلال أعمال المنتدى ضمن توجهات رئيسية، هي: "الابتكار والرياضة"، "حوار الأعمال بين روسيا وقطر"، "منتدى الشباب". وفي إطار برنامج الأعمال، سيعقد "الحوار الثقافي الروسي القطري" تحت رعاية منتدى الأعمال الإبداعية، معرض مناظرات قطر.

    وقال سفير دولة قطر لدى روسيا الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني إن "دولة قطر أعدت برنامج أعمال واسع النطاق سيتم تقديمه في الجناح الوطني، وذلك إدراكا منا بأهمية منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي". لافتًا إلى أن "قاعة الدوحة"، التي تتوسط الجناح الوطني، ستكون مساحة يناقش فيها الوزراء ورؤساء الإدارات ورؤساء الشركات الأساسية في الدولة وممثلو المؤسسات العامة تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدولتين، وكذلك العلاقات التجارية والثقافية، والتعاون في مجال البيئة وحماية الطبيعة، والرياضة والابتكار والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات”. وأعلن سعادته أنه “تم التخطيط لأكثر من 200 اجتماع ثنائي B2B خلال المنتدى لفائدة رجال الأعمال القطريين والروس بهدف تطوير وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية. وسيتمخض عن هذا النشاط والتفاعل بين الطرفين توقيع أكثر من 60 اتفاقية".

    وجاء برنامج الفعالية كالآتي:

    الابتكار والرياضة - 2 يونيو/حزيران

    سيشهد جناح قطر فعاليات حول موضوع الابتكار والرياضة، وفي هذا الإطار تُنظم جلسة قمة المؤتمر العالمية للابتكار في الرعاية الصحية (WISH) بعنوان: "الابتكار وريادة الأعمال: فرص الصحة العالمية". وسيكون التركيز خلالها على التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الطبية: التطبيب عن بُعد، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة في خدمة الصحة الرقمية.

    سفير دولة قطر لدى روسيا الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني
    © Photo / Qatar Embassy Russia
    سفير قطر: مهمات مشتركة كبيرة مع روسيا لتعميق التعاون تنتظرنا في منتدى بطرسبورغ
    وفي اليوم ذاته، سيجري تنظيم جلسة "حوار الابتكارات الروسي-القطري"، التي ستتناول موضوع التفاعل والتكامل الثقافي بين قطر وروسيا، فضلا عن آفاق تطوير التكنولوجيا الفائقة والمشاريع العلمية والرقمية بين البلدان. أما جلسة "الرياضة عامل محفز للتغيرات الاقتصادية الكلية والاجتماعية" فإن النقاشات خلالها ستدور حول آفاق تطوير صناعة رياضية بمليارات الدولارات، وهي محرك للابتكار والاقتصاد العالمي وأداة مهمة لبناء الدبلوماسية الرياضية الدولية.

    نمو الاقتصاد القطري- 3يونيو 

    اليوم الأول من عمل منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، سيكون النقاش في "قاعة الدوحة" حول نقاط نمو الاقتصاد القطري، والامكانيات الاستثمارية لهذه الدولة الشرق أوسطية، وآفاق العلاقات التجارية بين روسيا وقطر. وسيتم بحث هذه المواضيع خلال جلستي "حوار الأعمال بين روسيا وقطر" و"قطر الاستثمارية: فرص استثمارية وتجارية جديدة في قطر". كما سيقدم بنك قطر للتنمية (QDB) تسع شركات ناشئة ذات تقنية عالية مع حلول مبتكرة في مختلف الصناعات في جلسة التقديم للشركات القطرية الناشئة".

    إلى جانب ما سبق من نشاطات، تم تخصيص جلسة الحوار "روسيا – قطر": تجربة التحضير لبطولات العالم والأوروبية في كرة القدم وإرثها، يتبادل المشاركون فيها الخبرات العملية في هذا المجال.

    التحول الرقمي للأعمال/ في 4 يونيو 

    يستمر في جناح دولة قطر مسار حوار الأعمال بين البلدين، وخلال جلسة "التحول الرقمي للأعمال"، التي ينظمها  مركز قطر للمال (QFC)، سيدور نقاش حول التغييرات الأساسية في جميع المجالات، ابتداءً من حوكمة الشركات وحتى ثقافة الشراكة والاتصالات.

    بالإضافة إلى برنامج الأعمال، سيعقد "الحوار الثقافي الروسي القطري" في 4 يونيو في منتدى الأعمال الإبداعية. ومن بين المشاركين في الفعالية: السيدة/ فاطمة حسن الرميحي- الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام. سيقدم الخبراء إرشادات للسياسيين والعلماء ورجال الأعمال المبدعين بشأن العمل في الصناعات الإبداعية، ويتطرقون إلى مواضيع ملحة مثل ريادة الأعمال النسائية، والاتجاهات في التعليم الإبداعي وتشكيل المشاريع الاستثمارية، وإنشاء مجموعات إبداعية.

    الاستجابة للتحديات العالمية 

    في اليوم الأخير من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، سيكون التركيز في جناح دولة قطر على موضوع "الإنسان في واقع جديد-الاستجابة للتحديات العالمية "، التي سيولي المشاركون فيها اهتماما في قضايا الشباب وأجندتهم. في افتتاح يوم الأعمال هذا يجري تنظيم فطور عمل-تعليمي بعنوان "جامعة حديثة بين التحديات العالمية والتحديات المحلية: "الحياة بعد الوباء". وستكون الجلسة الرئيسية هي جلسة قمة المؤتمر العالمية حول الابتكار في التعليم (WISE)"كيف يستعد قادة التعليم للمستقبل في عصر الأوبئة".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    المشاركة, قطر, سان بطرسبورغ, اقتصادي, منتدى
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