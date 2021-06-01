البنك الدولي: لبنان ضمن أسوأ 3 أزمات شهدها العالم

كشف البنك الدولي في تقرير دوري، يصدره كل عام، أن الأزمة الاقتصادية في لبنان هي من بين أسوأ الأزمات التي مر بها العالم.

وذكر البنك الدولي في تقرير أنه "لا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة للأزمة في لبنان، فالتقاعس في تنفيذ السياسات الإنقاذية يهدد الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية المتردية أصلا".

وتابع البنك قائلا: "إن الأزمة الإقتصادية والمالية في لبنان ضمن أشد 10 أزمات وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".

ولفت التقرير إلى أن "لبنان يغرق نحو أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم، مرجّحاً أن يصبح الأثر الإجتماعي للأزمة مأساوياً بسرعة، لأن الإضطرابات المالية والنقدية تقود ظروف الأزمة بشكل ملموس من خلال التفاعل بين سعر الصرف والتضخّم والكتلة النقدية بمعناها الضيق".

يذكر أن البنوك اللبنانية جمدت وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر 2019، وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم.