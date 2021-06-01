أسعار النفط تتجاوز الـ 71 دولارا للبرميل للمرة الأولى

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، بنسبة تتراوح بين 2-3 في المئة، حيث تجاوز سعر برميل النفط ماركة "برنت" 71 دولارا، للمرة الأولى منذ 8 آذار/ مارس، وذلك حسبما أفادت بيانات التداول.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، بيانات التداول حيث بلغ سعر العقود الآجلة لشهر آب/ أغسطس لمزيج بحر الشمال ماركة "برنت" 71.04 دولارا للبرميل، بارتفاع بلغت نسبته 2.48 في المئة، وهي المرة الأولى منذ الثامن من شهر آذار/ مارس التي يبلغ فيها مؤشر التداول هذا المستوى.

كما أفادت بيانات التداول بارتفاع سعر العقود الآجلة لشهر تموز/ يوليو للنفط ماركة "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 3.29 في المئة، ليبلغ سعر البرميل 68.5 دولارا.

مطلع أبريل/ نيسان 2020، اتفق تحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء في منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين مستقلين بقيادة روسيا، على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو/ أيار.

واستقر خفض الإنتاج عند قرابة 6.65 ملايين برميل يوميا، بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس "كورونا"، ومع تعافي الوضع، تم تعديل القيود، وبلغت 6.9 ملايين برميل يوميا في أبريل الماضي.

وفي أبريل الماضي قرر تجمع "أوبك +" زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من مايو/ أيار إلى يوليو/تموز، توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.